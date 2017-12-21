Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu, İstanbul ile bölgenin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Doğusundaki yüksek kesimler, yer yer karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı bölgede, sabah yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğleden itibaren zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.