Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi’ndeki bir narenciye bahçesinde 19 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Uğur K.'nın (20) ailesine ait araziden bir süre önce sulamada kullanılan tarımsal aletler çalındı. Mustafa Uğur K., söz konusu olaydan yakın akrabası olan Abdulkadir K.'yı (22) sorumlu tuttu. Taraflar, önceki gün Mustafa Uğur K.'ya ait 80 LF 110 plakalı otomobille Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı yakınına giderek buluştu. Zanlı, akrabasına tarım malzemelerini neden çaldığını sordu. Abdulkadir K. kendisinin çalmadığını söyleyince Mustafa Uğur K., otomobilin içinde ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir K.'ya kurşun yağdırdı. Mustafa Uğur K., Abdulkadir K.'nın öldüğünü görünce cesedi otomobilin bagajına koyarak yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki narenciye bahçesindeki kanaletin içine attı. Daha sonra eve giderek otomobildeki kanları ve üzerini temizleyen zanlı, kaçmak için plan yapıp telefonunu parçalara ayırdı. Babası Süleyman K.'nın ne olduğunu sorması üzerine Mustafa Uğur K., akrabası Abdulkadir K.'yı kazara öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba, oğlunu Köprübaşı Polis Merkezine götürerek, "Oğlum birini kazara vurmuş, cesedi de köye yakın narenciye bahçesinde" dedi. Bunun üzerine polis verilen adrese gittiğinde cesedi buldu. Zanlı ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaza değil kasten öldürmüş



Polis, ceset üzerinde yapılan incelemede şahsın vücudunda 16 kurşun giriş çıkışı tespit etti. Otomobilin içinde ise 6 boş kovan bulundu. Zanlı, sorgusunda önce olayın kazara olduğunu söyledi ancak çapraz sorguda olayın kazara olmadığını, akrabasını tarlalarındaki malzemeleri çaldığı için öldürdüğünü itiraf etti.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlının mahkemede, "Seninle aynı soyadı taşıdığım için utanıyorum" diyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı verdiği ifadelerde cinayeti hırsızlık yüzünden işlediğini söylese de polis olayın arkasında başka bir nedenin olabileceğini düşünüyor.