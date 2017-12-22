Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Kuzey İmar Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.O idaresindeki 23 DG 726 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.