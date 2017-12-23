Camide çıkan yangın vatandaşlar tarafından anında fark edilip itfaiyeye haber verilmesi neticesinde kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının cami hocasının kapatmayı unuttuğu klimalardan meydana geldiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.