Camide çıkan yangın vatandaşlar tarafından anında fark edilip itfaiyeye haber verilmesi neticesinde kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının cami hocasının kapatmayı unuttuğu klimalardan meydana geldiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Osmaniye'de camide korkutan yangın
23.12.2017 - 01:10 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 01:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye merkez ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi Camii’nde çıkan yangın heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.
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529959 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529959.aspx
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