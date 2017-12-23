Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) resmî internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava koşulları nedeniyle 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü ve 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferleri yapılamadı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, 08.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.45 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.