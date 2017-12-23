İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü seferlerini iptal etti.
İDO'nun bazı seferlerine hava muhalefeti engeli
23.12.2017 - 11:29 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferlerinin bazılarını iptal etti.
Etiketler : ido seferler,
530052 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530052.aspx
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