Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükorhan, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyazlara büründü. İlçenin üst kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetrenin üzerine çıktı. Yollar karla kaplanırken, kar küreme ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yolları tuzlamaya başladı.