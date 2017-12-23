Büyükorhan, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyazlara büründü. İlçenin üst kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetrenin üzerine çıktı. Yollar karla kaplanırken, kar küreme ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yolları tuzlamaya başladı.
Büyükorhan beyazlara büründü
23.12.2017 - 16:20 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan beyazlara büründü.
Etiketler : Bursa,kar yağışı,
530112 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530112.aspx
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