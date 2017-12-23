Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'nın ilçelerin ardından şehir merkezinde de kendini gösterdi. Ankara’nın özellikle Oran, Dikmen, Keçiören gibi yüksek kesimlerinde kendini gösteren kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Ankara'da kar var
23.12.2017 - 20:07 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 20:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara il genelinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Etiketler : ankara,kar,kar yağışı,haberler,
530158 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530158.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER