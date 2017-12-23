Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'nın ilçelerin ardından şehir merkezinde de kendini gösterdi. Ankara’nın özellikle Oran, Dikmen, Keçiören gibi yüksek kesimlerinde kendini gösteren kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. 