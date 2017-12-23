Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'nın ilçelerin ardından şehir merkezinde de kendini gösterdi. Ankara’nın özellikle Oran, Dikmen, Keçiören gibi yüksek kesimlerinde kendini gösteren kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.