Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binada elektrik çalışması yapan Tufan Kiriş, dengesini kaybederek 8'inci kattan düştü. Kiriş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından Kiriş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.