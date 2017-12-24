Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binada elektrik çalışması yapan Tufan Kiriş, dengesini kaybederek 8'inci kattan düştü. Kiriş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından Kiriş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
8'inci kattan düşen işçi öldü
24.12.2017 - 00:23 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 00:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın 8'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : izmir,haberler,iş kazası,
530218 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530218.aspx
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