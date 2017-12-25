Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yaşları tutmamasına rağmen evlenen çift şok yaşadı. Açılan kamu davası sonucu damat, baba ve kayınpeder tutuklandı. İki çocuğu ile bir başına kalan gelin ise kocasının ve babalarının tahliyesini talep etti. Günay (17) ile Yeşim Küçük (14) 2011’de dinî nikâhla evlendi. Aynı yıl hamile kalan genç kız, Adapazarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde doğum yaptı. Doktor, Yeşim’in 18 yaşından küçük olması sebebiyle hastane polisine haber verdi. Bunun neticesinde kocaya ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme yıllarca devam ederken, reşit olan çift resmî nikâh kıydı ve bir çocukları daha oldu. En sonunda dava sonuçlandı; Günay Küçük’e 8 yıl 6 ay, babası Güngör Küçük ve Kayınpederi Ramazan Çil’e de ‘cinsel istismara yardım ve yataklık’ suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Eşi, babası ve kayınpederi cezaevine gönderilen Yeşim Küçük “Mağdur durumdayız. Sevdik birbirimizi evlendik. Elimiz kolumuz bağlı, ne yapacağız bilmiyorum. Başımızda erkek kalmadı. Kaynım Diyarbakır’da asker, kardeşim okuyor, annem kalp hastası, bize bakacak biri kalmadı. 2 haftadır içerideler, cezaları onanmış. Babalarımı ve kocamı geri istiyorum” diye konuştu.

EVE BAKACAK KİMSE KALMADI

Güngör Küçük’ün annesi Meryem Küçük “Gelinim oğlumu sevmiş, bize geldi. Ne yapsaydık, sokağa mı atsaydık? Kötü yola mı düşseydi? Benim çocuğumu, torunumu ve dünürümü hapse attılar. Ailemize kim bakacak. Bir an önce serbest bıraksınlar” dedi.