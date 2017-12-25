Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon izleme alışkanlığından meslek seçimine kadar birçok konunun rakamlara döküldüğü araştırma sonuçları, LEAD Network Türkiye’nin son toplantısında açıklandı. Migros ev sahipliğinde yapılan toplantıda, araştırma sonuçlarını Future Bright Araştırma Şirketinin kurucu ortağı Akan Abdula açıkladı. Buna göre kadınların yaşları büyüdükçe hayal kurma oranları da azalıyor. Küçük yaşlardaki kız çocuklarının yüzde 42’si hayal kurarken, yetişkinliğe ulaştıklarında verimli hayal kurma oranları yüzde 4’e düşüyor.

Türkiye’de genç kadınların hayalleri evlenmek ve ev sahibi olmaya odaklı. Bunun sebeplerinden biri de özgürlük arayışı... Bu yüzden Türkiye’de kadınlar ortalama 24 yaşında evleniyor. Evliliklerin yüzde 59’u görücü usulü ile yapılıyor.

Yüzde 72’si ‘kadın çalışmalıdır’ diyor ve en çok öğretmen olmak istiyor. Bunun sebebi ise öğretmenlerin uzun yaz tatili.

Çalışsın veya çalışmasın; her gün televizyon izleyen kadınların oranı epey yüksek: Yüzde 91...

Araştırmanın acı bir sonucu da, kadınların yüzde 96’sının hayallerinden vazgeçmesi.