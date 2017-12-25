Baba Yaşar Bor, kızı Nerdane'nin 12 Aralık Salı günü sabah kardeşini okula götürmek için evden çıktığını ancak bir daha eve dönmediğini söyledi.
Nerdane'nin gidebileceği yerleri araştırdıklarını, izine ulaşamayınca polise başvurduklarını anlatan Bor, "Bütün arkadaşlarını ve gidebileceği yerleri tek tek aradık ama bir sonuca ulaşamadık. Kendi imkanlarımızla kızımı bulmaya çalışıyoruz. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Psikolojim bozuldu. Kızımı görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini rica ediyorum" dedi.
14 yaşındaki Nerdane 14 gündür kayıp
25.12.2017 - 08:50 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Payas ilçesinde, kardeşini okula götürmek için evden çıkan 14 yaşındaki Nerdane Bor'dan ailesi 2 haftadır haber alamıyor.
Baba Yaşar Bor, kızı Nerdane'nin 12 Aralık Salı günü sabah kardeşini okula götürmek için evden çıktığını ancak bir daha eve dönmediğini söyledi.
Etiketler : nerdane,kayıp kız,
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