Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, jandarma ekiplerinin zorlu doğa ve hava koşullarında sürdürdüğü çalışmalar ile ilgili görsellere yer verildi. Ayrıca Jandarma Bot Komutanlığının çalışmaları da paylaşıldı.