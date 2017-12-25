Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, jandarma ekiplerinin zorlu doğa ve hava koşullarında sürdürdüğü çalışmalar ile ilgili görsellere yer verildi. Ayrıca Jandarma Bot Komutanlığının çalışmaları da paylaşıldı.