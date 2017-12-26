İstanbul ve Hatay'da gök yüzünden fark edilerek fotoğraflanan esrarengiz ışık sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesinde görüntülendi. Görgü şahitleri esrarengiz ışığın hızlı hareket ettiğini ve aniden ortadan kaybolduğu ifade ettiler.
Esrarengiz ışık Samsun'da da görüntülendi
26.12.2017 - 16:47 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul ve Hatay'da görülen esrarengiz ışık Samsun'da da fotoğraflandı.
Etiketler : İstanbul,Hatay,esrarengiz ışık,Samsun,
531013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531013.aspx
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