Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolu kırılan mahkûm Yunus G. (19), infaz koruma memurlarınca Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yunus G. hastaneden firar etti. Eşkal bilgileri polis telsizinden duyurulan mahkûmun yakalanması için çalışma başlatıldı.