Kolu kırılan mahkûm Yunus G. (19), infaz koruma memurlarınca Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yunus G. hastaneden firar etti. Eşkal bilgileri polis telsizinden duyurulan mahkûmun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mahkûm tedavi gördüğü hastaneden firar etti
27.12.2017 - 17:46 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirilen bir mahkûm firar etti.
Etiketler : Kütahya,mahkum,firari,
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