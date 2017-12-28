Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çukurca’da bulunan askeri üs bölgesine teröristler tarafından roketli saldırı yapıldı. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlasına, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından kalkan Atak helikopterler ise saldırının yapıldığı bölgeye yöneldi.