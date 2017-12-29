Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da filmlere konu olabilecek bir dava süreci yaşandı. Ekim 2006’daki olayda, iş yeri bekçisi, bir gün aşçının motosikletinde bir şeyler gizlediğini görünce durumu işverene bildirdi. Poşette ekmek parçası ve yemek kabı gören patron da durumu polise havale etti. Olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada poşetler içerisinde ekmek ile madeni kap içerisinde fabrikadan arta kalan 2 liralık bir porsiyon ‘patlıcan musakka’ bulunduğunu tutanakla kayıt altına aldı. İşveren, ‘güveni kötüye kullanmak’ ve ‘hırsızlık’la suçladığı aşçının sözleşmesini feshederek aşçıyı tazminatsız kovdu. Artan ekmek ve yemekleri ihtiyaç sahibi komşularına götürdüğünü söylemesine rağmen hırsızlıkla suçlanan aşçı hakkında Bursa 15. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Kendisine isnat edilen suçu işlemediği gerekçesi ile beraatine karar verilen aşçı, bu defa tazminatını almak için işveren hakkında dava açtı. Bursa 4. İş Mahkemesi, yemek artıklarını götürebileceği yönünde aşçıya açık bir izin verilmediğine, işverenin iş akdini haklı sebeple feshettiğine hükmederek davanın reddine karar verdi. Aşçının kararı temyiz etmesiyle dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda “İş sözleşmesinin feshi haksız olup, davacının kıdem ve ihbar tazminat isteklerinin kabulü yerine reddi hatalıdır. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.

BİR EMSAL KARAR DAHA

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesaisinin bitimine 15 dakika kala iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesinin haksız olduğuna hükmetti. Kararda “İşverenin, iş sözleşmesine aykırı davranan işçiye, eylemiyle orantılı yaptırım uygulaması gerekir” denildi. Daire, işçinin işe iadesine, süresi içinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halindeyse kıdemi, fesih nedeni ve talebi de dikkate alınarak, dört aylık brüt ücreti tutarında işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.