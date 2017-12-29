Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

D-100 Karayolu'nda kaza sonrası iki şerit trafiğe kapatılırken, bariyerlerin zarar görmesi nedeniyle de metrobüs seferleri tek şerit üstünden verilmeye başlandı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.