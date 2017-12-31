Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim’de alınan tüm tedbirlere rağmen taciz son bulmadı. Yeni yılı kutlamaya gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Kelepçelenen şahıs ardından polis merkezine götürüldü.