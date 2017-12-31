Taksim’de alınan tüm tedbirlere rağmen taciz son bulmadı. Yeni yılı kutlamaya gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Kelepçelenen şahıs ardından polis merkezine götürüldü.
Taksim’de taciz gözaltısı
31.12.2017 - 22:23 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim’de yeni yılı kutlamaya gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler : taksim,
532486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532486.aspx
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