Kaza, Elâzığ- Bingöl yolu Yarımca beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 23 DY 084 plakalı otomobil ile V.B. yönetimindeki 63 L 0361 plakalı araç çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Elâzığ'da trafik kazası
01.01.2018 - 18:36 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elâzığ- Bingöl yolu Yarımca beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 23 DY 084 plakalı otomobil ile V.B. yönetimindeki 63 L 0361 plakalı araç çarpıştı.
Etiketler : elâzığ,trafik kazası,bingöl,
532609 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532609.aspx
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