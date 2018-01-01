Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elâzığ- Bingöl yolu Yarımca beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 23 DY 084 plakalı otomobil ile V.B. yönetimindeki 63 L 0361 plakalı araç çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.