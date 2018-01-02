Üsküdar'da 3 katlı ahşap bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin alev alev yanan ahşap yapıya müdahalesi sürüyor.
Üsküdar'da korkutan yangın
02.01.2018 - 10:32 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul, Üsküdar'da bir ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler : üsküdar,yangın,istanbul,
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