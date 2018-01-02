Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar'da 3 katlı ahşap bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin alev alev yanan ahşap yapıya müdahalesi sürüyor.