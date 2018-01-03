İstanbul'da Topkapı Sarayı açıklarında bir denizaltı seyir hâlinde görüntülendi. Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
(Habertürk)
Topkapı Sarayı açıklarında denizaltı görüntülendi
03.01.2018 - 11:12 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Topkapı Sarayı açıklarında, seyir hâlinde ilerleyen bir denizaltı görüntülendi.
İstanbul'da Topkapı Sarayı açıklarında bir denizaltı seyir hâlinde görüntülendi. Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Etiketler : istanbul,deniz altı,istanbul boğazı,haberler,
533062 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533062.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER