Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 01.03'te Van Mollakasım merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Van'da korkutan deprem | Son depremler
05.01.2018 - 01:17 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 01.03'te Van Mollakasım merkezli bir deprem meydana geldi.
Etiketler : van,deprem,son depremler,
533621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533621.aspx
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