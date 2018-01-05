Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 01.03'te Van Mollakasım merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.