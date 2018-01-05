Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol'daki adliye sarayında akşam saatlerinde kimyasal madde paniği yaşandı. Uyuşturucu madde imalatında kullanılan metamfetamin dolu şişe adli emanet bürosuna getirildi. Çuvalda taşınan şişe yere düşerek kırıldı. Etrafa kesif bir koku yayılınca panik yaşandı. Hemen alarm verilerek adliye tahliye edildi. Adli personel kısa sürede binayı tahliye etti. Mesainin hemen bitmiş olması şans olarak değerlendirildi.Adliyeye hemen 112, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler kısa sürede adliyeye gelerek tedbir aldı. Uyuşturucu maddenin kokusundan etkilenen polis memurları 112 ekiplerince muayene edildi.

