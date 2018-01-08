Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Erfelek İtfaiyesi yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Sinop'taki yangın söndürüldü
08.01.2018 - 09:02 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’un Erfelek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Etiketler : sinop,yangın,haberler,
534416 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534416.aspx
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