Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Erfelek İtfaiyesi yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.