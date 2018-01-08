Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "8 Ocak günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bir bölücü terör örgütü mensubu kurulan irtibat sonucu görevlilerimizin belirttiği yere gelerek teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."