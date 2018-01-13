Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kirliliğe sebep olan yakıtın temizlenmesi için yetkililer çalışma başlattı. Bölgeyi çembere alan ekipler, limanı da giriş ve çıkışlara kapattı. Fuel-oil’un köpüklerle toplanacağı ve temizleme çalışmalarının bir hafta sürebileceği belirtildi. Sızan yakıtla ilgili açıklama yapan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr Uğur Sunlu “150 litre yakıt sızdı. 20 dakikada sızıntıyı giderip gerekli mercilere haber verdik. Petrolün yayılması için liman bariyerlerle kapatıldı” dedi. Deniz canlılarının zarar görmediğini iddia eden Sunlu şunları söyledi: Su ürünleri açısından herhangi bir tehlike söz konusu değil. Balık ölümüne rastlanmadı. İdari soruşturma devam ediyor.