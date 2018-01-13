Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 22.30 sıralarında 78 yaşındaki Mustafa Kavak'a plakası henüz öğrenilemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kavak, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavak, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine nakledildi. Öte yandan yaşlı adamın cenazesini almak için hastaneye kimse gelmedi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.