Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı mevkisinde denize açılmak üzere olan bir botu durdurdu.

Ekiplerin incelemesinde farklı uyruklardan 27 kaçak göçmen ve kendisini Suriye uyruklu olarak tanıtan organizatör Kadir Y. yakalandı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken Kadir Y. adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Kadir Y. için ailesinin Mart 2016'da İzmir Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.