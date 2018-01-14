Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaçam ilçesinde Karahüseyinli İlkokulu'na giden opera sanatçıları, çocuklara müzik aletleriyle ilgili bilgi verdi. Sanatçılar, daha sonra öğrencilere ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan mini bir konser verdi. Orkestra sanatçısı Tolga Par, “Öğrencilerin erken yaşta sanat ve sanatçıyı tanımalarını istiyoruz. İleride buradaki öğrenciler de müzisyen ya da sanatçı olabilir” dedi.