Alaçam ilçesinde Karahüseyinli İlkokulu'na giden opera sanatçıları, çocuklara müzik aletleriyle ilgili bilgi verdi. Sanatçılar, daha sonra öğrencilere ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan mini bir konser verdi. Orkestra sanatçısı Tolga Par, “Öğrencilerin erken yaşta sanat ve sanatçıyı tanımalarını istiyoruz. İleride buradaki öğrenciler de müzisyen ya da sanatçı olabilir” dedi.
Köydeki öğrencilere opera eğitimi
14.01.2018 - 02:49 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, "Opera Atölyesi" adı altında başlattıkları eğitim etkinliği kapsamında kırsal bölgelere giderek ilkokul öğrencilerine opera ve baleyi tanıtıyor.
Etiketler : samsun,opera,
536139 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536139.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER