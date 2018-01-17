Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda bugün saat 20.45'de Fenerbahçe Doğuş - Panathinaikos (Yunanistan) takımları arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague müsabakası nedeniyle saat 18.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım), Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak.

Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek.