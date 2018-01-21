Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdal Dursun

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere yerli hava yolu işletmeleri ve birçok yabancı firma uçak filolarını büyütme, uçuş ağlarını genişletme ve çalışma ekiplerini gençleştirme yoluna gidiyor. Böylelikle hayallerini havacılığın süslediği birçok bayan adayın hedefi kabin memurluğunda birleşiyor. Hem para kazanma hem de dünyayı gezme fikri kulağa bir hayli hoş geliyor. Ancak her meslekte olduğu gibi kabin memurluğunun da zorlu süreçleri olabiliyor. Örneğin uçuş sırasındaki problemli müşterilerle başa çıkabilmek gibi. Adaylar tüm bu süreçler için belirlenmiş eğitim müfredatını tamamlamak ve uygulamalı dersleri başarmak zorunda.



Eğitimi nerede alabilirim?

İki şekilde eğitiminizi sağlayabilirsiniz. Personel müracaatınız olumlu sonuçlandığında yetkilendirilmiş hava yolu işletmesi tarafından iki aylık eğitim süreci başlatılıyor. Uçakta emniyet ve güvenlik kuralları ile acil durum prosedürleri başta olmak üzere bomba ihbarı, uçak kaçırma, yangın, hastalık ile kalp krizi gibi olaylarda neler yapılması gerektiğine yönelik dersler alıyorsunuz. Ayrıca uçakla suya iniş ve yolcu tahliyesi gibi senaryolar simülatörler vasıtasıyla canlandırılarak adayın uygulamalı eğitim süreci tamamlanıyor.

Diğer alternatif ise adayların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından kabin memurluğu kurs programını tamamlamaları veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılmasına izin verilen Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ön lisans programlarından mezun olmaları. Ön lisans programı seçiminde dikkat edilmesi gereken konu ise eğitim programı içerisindeki İngilizce ders yoğunluğu. Yabancı dil yetenekleri gelişen adayların istihdam edilebilirliği diğer adaylara göre bir hayli yüksek.

ŞARTLAR NELER?

Aday, sağlığının uçuşa elverişli olduğunu yetkili kuruluşlardan belgelendirmeli.

Bayanların boy uzunluğu 160-180 cm ve erkek ise 170-190 cm arasında olması gerekiyor.

Kilo, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram eksik olmalı.

Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudun görünecek yerlerinde dövme, yara izi; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmaması ve taksirli trafik suçu hariç, adli sicil kaydı bulunmamalı.

İyi düzeyde İngilizce yeterliliğine sahip olmak da şart. Birden fazla yabancı dil bilmek ise işe kabulünüzü kolaylaştırıyor.

NE KADAR MAAŞ ALIR?

Tecrübe yılına göre kabin memurları ortalama 3 bin - 6 bin TL aralığında maaşlar kazanabiliyor. Maaşların yanında ikramiye ve şirket kâr payı da alabilir. Kabin memurlarına ödenecek olan ikramiye her sene toplu sözleşmelerinde belirleniyor. Bu ikramiye tutarı ise genel itibarıyla 5 bin TL civarında.

TAI kariyer kapılarını açıyor

TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TAI) üretmekte olduğu havacılık platformlarına yönelik takım arkadaşları arayışına devam ediyor. Özellikle havacılığa ilgi duyan mühendislik ve diğer teknik branş mezunları için prestijli kariyer fırsatları sağlayan firma tatminkâr ücretler sunuyor. TAI’nin Genel Müdürlük koltuğuna Türk Hava Yolları eski Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil getirilmişti.