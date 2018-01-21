Servet C'nin kullandığı 09 HB 569 plakalı otomobil, Soma-Kınık karayolundaki Cenkyeri Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Mehmet Zeki Kaya idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Bisiklet sürücüsü Kaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cesedi, otopsi için Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
21.01.2018 - 09:13 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : manisa,kaza,haberler,
538021 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538021.aspx
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