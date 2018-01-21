Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Dört il için 'toz taşınımı' uyarısı
21.01.2018 - 14:03 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa için hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Etiketler : toz taşınımı,
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