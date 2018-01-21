Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.