Denizli'ye bağlı Çal ilçesi Hançalar köyünde yaşayan 88 yaşındaki hafız ve emekli din görevlisi Musluhittin Aydınlı, sabah askerlik şubesine gideceğini belirterek, "Yazın beni de askere, ben gideceğim askere" sözleri sosyal medyada ilgi görmekte.
88 yaşındaki Musluhittin dede: Ben gideceğim askere
21.01.2018 - 15:21 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
88 yaşındaki emekli din görevlisi Musluhittin Aydınlı'nın asker olma arzusu sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.
Etiketler : Musluhittin Aydınlı,asker,dede,
538099 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538099.aspx
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