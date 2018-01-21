Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'ye bağlı Çal ilçesi Hançalar köyünde yaşayan 88 yaşındaki hafız ve emekli din görevlisi Musluhittin Aydınlı, sabah askerlik şubesine gideceğini belirterek, "Yazın beni de askere, ben gideceğim askere" sözleri sosyal medyada ilgi görmekte.