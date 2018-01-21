Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu kent merkezinde 45 kilometre uzaklıkta ve Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metre zirvesinde yer alan Kartalkaya'daki 2 bin yatak kapasitesi 5 otel yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezini tercih eden ziyaretçiler, kar kalınlığının yer yer 150 santimetreye yaklaştığı, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 piste kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.

DOYASIYA EĞLENİYORLAR

Hafta sonunda Kartalkaya'yı tercih eden tatilciler, kar kalınlığının istenilen seviyenin üzerinde olması dolayısıyla yarıyıl tatilini doyasıya geçirdiklerini ifade etti.