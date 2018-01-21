Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada, Korkut Göze'nin yarın Silivri'de bulunan Selimpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Selimpaşa Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Spor basının duayen isimlerinden kabul edilen Göze, Akşam, Fotospor ve Hürriyet gazetelerinde çalışmıştı.
Spor yazarı Korkut Göze vefat etti
21.01.2018 - 16:35 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk spor basının duayen isimlerinden Korkut Göze, 75 yaşında vefat etti.
Etiketler : Korkut Göze,Korkut Göze öldü,haberler,
538123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538123.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER