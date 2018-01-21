Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada, Korkut Göze'nin yarın Silivri'de bulunan Selimpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Selimpaşa Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Spor basının duayen isimlerinden kabul edilen Göze, Akşam, Fotospor ve Hürriyet gazetelerinde çalışmıştı.