Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyle Kars ve Ağrı’da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kar kalınlıkları Erzurum ve Ardahan’da 17, Ağrı’da 16, Kars’ta 4, kayak merkezlerinde ise Palandöken’de 66, Cıbıltepe’de 57, Ergan’da 54 santimetre ölçüldü. Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.