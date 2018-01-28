Mardin Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün müşterek düzenlediği operasyonda yakalanan Sulukan, sorgulanmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan Coşkun S., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ Midyat sorumlusu İstanbul'da yakalandı
28.01.2018 - 20:32 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Mardin'in Midyat ilçe sorumlusu, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.
Etiketler : FETÖ,Midyat sorumlusu,istanbul,
539770 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539770.aspx
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