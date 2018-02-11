Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katılımcılara “Sevgililer Günü hediyesi için ne kadar bütçe ayırdınız?” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 26’sı “Hediye almayacağım” cevabını verdi. Hediye alacaklarını belirten kişiler içinde, bütçesi 50-100 TL olanların oranı yüzde 25, 100-300 TL olanların oranı yüzde 31, 300-500 TL olanların oranı yüzde 8 iken, 500 TL ve üstü olanların oranı yüzde 10 oldu. Ankete katılanların üçte ikisinin, hediye beklentisi içinde olduğu sonucuna ulaşıldı. Yüzde 33’ü “Hediye beklentim yok” cevabını verdi.



TÜKETİM TUZAĞI UYARISI

Bu arada uzmanlardan “tüketim tuzağı” uyarıları da geliyor. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar “Tüketiciler bu tuzağa düşmesin. Yapılan harcamaların geri ödemesinin özellikle dar gelirli insanlar için ne kadar zor olduğunu biliyoruz” dedi. Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci de “Vatandaşlar alışveriş yaparken indirim ve kampanyalara dikkat etmeli. Çoğu zaman bu kampanyalarda yapılan indirimler, gerçek oranları yansıtmıyor. Sevgisini yüreğinde duyan kişi, sevgilisini maddi bakımdan zora sokacak hediyelere gerek duymayacaktır” diye konuştu.