Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Ağrı il genelinde, öğleden itibaren ise bölge genelinin aralıklı ve hafif yağışlı olacağı, yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Tunceli'de 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, Ağrı'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars'ta 1 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 14, Erzincan'da 11, Tunceli'de 9, Ardahan ve Erzurum'da 4, Kars ve Ağrı'da 3 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken ve Cıbıltepe'de 55, Ergan'da 84 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, buzlanma, don ve pus olaylarının yanı sıra dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.