Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi 17 No'lu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kuloğlu’nun (49) yeni açtığı iş yerine gelen Erkan B. (30), Kuloğlu ile arasında alacak verecek melesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erkan B., tabanca ile Metin Kuloğlu’nu vurdu. Saldırgan olay sonrası otomobiliyle kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Kuloğlu’nu Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı. Kuloğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.