Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Depo Sokakta 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında oturan ve seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen 51 yaşındaki Davut Özkan’dan 2 haftadır haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Davut Özkan’ın dairesinin ziline bastı. Uzun süre zile basan polis ekiplerinin kapısı açılmayınca olay yerine çilingir çağrıldı. Olay yerine gelen çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ve sağlık ekipleri Davut Özkan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.



"Öksürüğü kesileli 15 gün olmuştu"

Davut Özkan’ın kapı komşusu Ahmet A. ise "15 gündür haber alamıyorduk. Sonra sesi kesildi.Arabası da burada olmayınca hiç bakmadık. Telefonuyla aradık telefonu da kapalıydı. Bizde oralı olmadık babasına filan gitti zannettik. Ayrı evi vardı oraya gitti zannettik ilgilenmedik o da ölmüş. Öksürüğü kesileli 15 gün olmuştu. Ben üst katında oturuyordum. 15 gündür haber alamıyorduk" dedi.



Yapılan incelemenin ardından Davut Özkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.