Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den atılan bir roket Kilis'e bağlı Kocabeyli köyünün yakınındaki bir evin bahçesine düştü. Akşam saat 20.00 sıralarında düşen roket nedeniyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Düşen roket nedeniyle evin çevresinde jandarma tarafından önlem alındığı belirtildi.