Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 09.35 sıralarında Demircili Koy önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki 26 Suriye, 12 Angola, 5 Togo, 4 Somali, 2 Kamerun, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 50 göçmen ile Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.