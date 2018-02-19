Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 09.35 sıralarında Demircili Koy önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki 26 Suriye, 12 Angola, 5 Togo, 4 Somali, 2 Kamerun, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 50 göçmen ile Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
İzmir'de 50 kaçak göçmen yakalandı
19.02.2018 - 20:09 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : İzmir,kaçak göçmen,
544908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544908.aspx
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