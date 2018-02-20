Balıkesir’in Havran ilçesinde kız istemek için gittiği köyde 3 kişiyi öldüren Ali S. Edremit ilçesinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Zanlı, Burhaniye Cezaevine gönderildi.
Katliam yapmıştı: Tutuklandı
20.02.2018 - 22:37 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’de 3 kişiyi öldürdükten sonra sosyal medyadan canlı yayın yapan zanlı tutuklandı.
Etiketler : balıkesir,katliam,edremit,
545183 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545183.aspx
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