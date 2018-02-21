Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde banka arabasının para sevkiyatı sırasında soyulması üzerine çalışma başlatıldı. Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise soygunu gerçekleştiren 2 kişinin bir araç ile ilçeye girdiğini belirledi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler, kısa bir kovalamaca sonucu aracı durdurmayı başardı. Araçta yapılan aramada valiz içerisine konulan toplam 1 milyon 879 bin 900 lira ile 2 kişiyi ele geçiren ekipler, şahısları gözaltına aldı. Paralar ise banka görevlileri tarafından sayılarak teslim alındı. Yakalanan şüpheliler B.M.Ç. ve R.Ö. ise olayın yaşandığı Kocaeli iline gönderildi.
Banka aracını soyup Eskişehir'e kaçmışlar
21.02.2018 - 00:27 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 00:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nde yaşanan banka aracı soygunu sonrası 2 şüpheli valiz içerisindeki yaklaşık 2 milyon TL ile yakalandı.
Etiketler : Kocaeli,
545194 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545194.aspx
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