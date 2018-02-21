Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bylock kullandıkları tespit edilen İ.Y., D.Y. ve H.İ.K.'nin yanı sıra mahrem imam olduğu iddia edilen S.E. ve öğrenci K.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturmasında 5 tutuklama
21.02.2018 - 00:33 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 00:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Zonguldak,fetö,
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