Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Osman Alper (28) yönetimindeki 35 LCC 70 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Bedir Muhtar Mezarlığı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçurumdan boş sulama kanalında devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Alper, ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osman Alper, tedavi altına alındı.