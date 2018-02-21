Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaciğer nakli olması ve günde 10-12 saat mavi ışık altında yatması gereken Poyraz, babasının, maddi imkânsızlıklar sebebiyle 10 bin liralık fototerapi cihazını sanayide 550 liraya yaptırmasıyla bir anda gündeme oturdu. Bunun ardından Sağlık Bakanlığı devreye girdi, birçok yardımsever donör olabilmek için başvuruda bulundu. Ancak Poyraz’ın umudu yine babası oldu. Servet Ergün, 20 kilo zayıflayarak, verdiği karaciğer parçasıyla oğlunun hayata tutunmasını sağladı. 2 yıl önce sağlığına kavuşan Poyraz, şimdi büyüdü ve 3 yaşına girdi. Ailesinin en büyük mutluluğu olan Poyraz artık koşuyor, hatta ağaçlara bile tırmanıyor. Zor günleri aştıklarını ifade eden Baba Ergün “Oğlum, karaciğer naklinden sonra sağlığına kavuşunca güneş bize yeniden doğdu, dünyalar benim oldu. En büyük hayalim onun sağlığına kavuşmasıydı. Her şeyimiz yolunda gidiyor. Kısa süre sonra okula başlayacak. Güzel günler yaşıyoruz. Cihazı da Konya’da ihtiyacı olan bir hastaya verdik” dedi.